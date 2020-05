Coronavirus: le plan d'aides d'urgence du département de la Haute-Savoie

Parmi les mesures annoncées par le département, une aide forfaitaire de 1000 euros pour les travailleurs non-salariés, les gérants-salariés, indépendants et micro-entrepreneurs privés d'activités et de ressources pendant le confinement. 2 millions également pour les communes.

En complément des aides déjà actées de l'état, de la région Auvergne Rhône-Alpes, et de l'agglomération du Grand Annecy notamment, le Département de la Haute-Savoie a donc décidé de mettre en place une aide forfaitaire d’urgence de 1 000 € à destination des travailleurs non-salariés, gérants-salariés, indépendants et micro-entrepreneurs pour les soutenir pendant cette période de confinement.

3000 entrepreneurs concernés

Cette aide concerne en majorité les commerces non alimentaires, restaurants, cafés, activités culturelles et sportives, événementiel… très impactés par la crise. Le Département consacrera une enveloppe de 3 M€ à ce mécanisme de solidarité qui pourrait bénéficier à environ 3 000 entrepreneurs. La demande d'aide se fait en ligne via le site internet du Département

2,5 millions d'euros pour le tourisme, la culture, l'événementiel

Ces 2,5 millions d'euros sont affectés à des associations, micro entreprises et TPE de moins de 10 salariés des filières du tourisme et de l’hébergement, de la culture et de l’événementiel, à concurrence de 5000 euros par entreprise, à parité avec la Région Auvergne Rhône-Alpes.

2 millions d'euros pour les communes

Le département débloque également une enveloppe de 2 millions d'euros pour financer des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux mesures sanitaires, aux mesures de confinement et de déconfinement portées par les communes et intercommunalités. Ce fonds dédié de 2 millions d'euros sera réparti entre les communes et intercommunalités en fonction du nombre de ses habitants, avec pour priorité l’accompagnement des plus petites d’entre elles.