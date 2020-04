Coronavirus : le point sur la situation de ce 13 avril en Champagne-Ardenne

La France est confinée depuis le 17 mars. Retrouvez le point sur la situation dans la Marne et les Ardennes de ce lundi 13 avril.

Le Coronavirus continue sa progression dans la région Grand Est où 2105 personnes sont décédées du virus et où 880 malades se trouvent en réanimation. En Champagne-Ardenne le bilan est à la hausse ce lundi.

Dans la Marne , la préfecture comptabilise 2 décès supplémentaires en hôpital, portant à 139 le nombre de morts. La situation dans les Ehpad se complique également, puisque 89 résidents sont décédés , soit 17 de plus qu'hier. 395 personnes sont hospitalisées dans les hôpitaux du département dont 60 en réanimation . 432 malades sont retournés à leur domicile.

Le point sur les verbalisations

Cette fin de week-end pascal était particulièrement scrutée par les forces de l'ordre. Dans la Marne, plus de 300 gendarmes ont surveillé les routes afin d'éviter des départs en vacances. 762 personnes et 507 véhicules ont été contrôlés. Le bilan est de 81 verbalisations dont 2 contraventions de 5ème classe et 1 délit. 62 verbalisations ont été dressées dans la seule ville de Reims.

Dans les zones rurales, les gendarmes ont contrôlé 1 092 personnes et 655 pour 92 verbalisations dressées.