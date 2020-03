Coronavirus : le point sur les spectacles reportés ou annulés au Pays basque

Le gouvernement l'a annoncé ce week-end : afin de lutter contre la propagation du coronavirus, les rassemblements de plus de 1000 personnes seront désormais interdits. Outre la foire au jambon, dont le maire de Bayonne Jean-René Etchegaray a annoncé sur notre antenne qu'elle était reportée, au Pays basque, ce sont surtout les salles de spectacles qui sont les plus touchées, pour l'instant, par la mesure. En dehors des Jaï-Alaï, il y en a deux qui ont une capacité d'accueil de plus de 1000 places : la salle Lauga à Bayonne, et le Gare du Midi de Biarritz.

"Les Basques ont du cœur", "Irish Celtic"... reportés

A la salle Lauga, les concerts de Barbara Hendricks (prévu le 29 mars), celui de Noelle Perna (le 11 avril) et de Nadau (le 12 avril) sont annulés. A Biarritz, la tournée Irish Celtic qui devait faire escale à la Gare du Midi le 24 mars est suspendue, et le spectacle "Rock The Ballet" initialement prévu le 15 mars est reporté au 13 octobre.

Organisé au profit du service hématologie de l'hôpital de Bayonne à la Gare du Midi, le concert caritatif "Les Basque ont du cœur", qui affichait complet, n'aura pas lieu samedi 14 mars, il est reporté au 31 octobre (les billets restent valables).

Le Zénith de Pau touché

Attention si vous aviez prévu de vous rendre au Zénith de Pau : quatre des cinq spectacles prévus cette semaine sont annulés, dont le concert d'Alain Souchon prévu vendredi 13 ou encore celui de Chantal Goya prévu dimanche 15 et qui sera reporté ou dimanche 25 octobre.

Les spectacles maintenus

Sont maintenus : les spectacles prévus à la LUNA NEGRA de Bayonne, au PETIT BIJOU de Biarritz, à l’Atabal de Biarritz, de même que le kantaldi "Iparragirre gogoan" prévu le 12 mars à la salle Les Variétés à Hendaye.

Incertitude concernant les rassemblements sportifs

Au niveau national, la décision a été prise de faire jouer à huis-clos les rencontres de Ligue 1 et des Bleus. Dans le Tournoi des Six Nations, le match du XV de France face à l'Irlande a été reporté. Mais concernant le Top 14 et la Pro D2, des incertitudes demeurent toujours. Une réunion est prévue ce mardi soir entre la Ligue nationale et tous les présidents de club. Certains clubs amateurs, comme le SJLO à Saint-Jean-de-Luz, ont par ailleurs reçu la consigne de la part de la fédération française de rugby de limiter leur jauge à 950 places pour leurs prochains matchs.