Coronavirus : porter un masque avec des fibres serrées diminue le risque de transmission du virus

La crise sanitaire évolue. Et les recommandations également. Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que le port du masque étaient utiles uniquement pour le personnel soignant qui font face au covid-19, les autorités françaises commencent à faire marche arrière. Dorénavant, elles encouragent tout le monde à porter des masques. L'Académie de médecine, elle, a tranché sur la question du port du masque. Lors d'une note dévoilée ce vendredi elle recommande le port du masque généralisé, qui selon elle "constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur".

Éviter le passage des particules à travers le tissu du masque

"Il est évident que lorsque deux personnes sont face à face et portent un masque, on limite le risque de contamination. Après parfois, quand on tousse, il peut y avoir en fonction de la taille des ports qu'il y a au niveau des masques, un passage de particules potentiellement infectieuses", explique ce vendredi le professeur Gabriel Perlemuter, chef de service hépato-gastro-entérologie à l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart. sur France Bleu Paris.

"Néanmoins lorsque l'on porte un masque avec des fibres extrêmement serrées, on diminue fortement le risque de transmission du virus. On le diminue d'autant plus lorsque l'on reste une distance d'1m, 1m50. Il est également important de mettre des lunettes car le virus peut également s'attraper par les yeux", poursuit celui qui est membre de l'Académie de médecine.

Ces masques alternatifs, en tissu notamment, devraient surtout servir de barrières à postillons. "Quant à la nature du tissu, je dirai le plus sain possible avec des mailles très serrées pour éviter que des particules puissent passer au travers des fibres du tissu", conclut Gabriel Perlemuter.

L'Académie nationale de Médecine souligne que "les indications pratiques pour la fabrication d'un tel masque sont largement portées à la connaissance de la population". Elle renvoie vers des tutoriels en ligne, comme celui de la Société française des sciences de la stérilisation.