Coronavirus : le port du masque à nouveau obligatoire dans le centre de Cauterets

Le maire de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, Jean-Pierre Florence, a pris un arrêté en ce sens "par précaution", après que plusieurs cas de Covid ont été détectés à la maison médicale de la commune et en raison de la forte affluence cet été.

À Cauterets (Hautes-Pyrénées), le masque est à nouveau obligatoire dans les rues du centre-ville, le quartier de La Raillère et tous les lieux où il y a des regroupements. Une mesure de "précaution" décidée par le maire de la commune bigourdane, Jean-Pierre Florence. "On nous a informés de quelques cas de coronavirus détectés à la maison médicale et, étant donné l'affluence sur la commune en ce moment, c'est une petite précaution supplémentaire que l'on demande".

Cette décision fait également suite à la dégradation de la situation sanitaire sur toute la région Occitanie et à la découverte d'un cluster au refuge des Oulettes de Gaube, au-dessus de Cauterets, mardi 27 juillet.

"Nous souhaitons que l'été se passe le mieux possible, que nous puissions le continuer dans les meilleures conditions possibles", conclut Jean-Pierre Florence.