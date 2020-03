Coronavirus : le premier malade d'Occitanie, Mauro Berlanda témoigne

Mauro Berlanda et sa petite famille confinés, chez eux à Montpellier

Mauro Berlanda, 31 ans montpelliérain originaire d'Italie a été officiellement diagnostiqué, malade du Covid le 27 février, après être rentré d'un séjour en Italie (Lombardie) où il était parti visiter sa famille avec sa femme et ses enfants pendant les vacances de février.

C'est lui-même qui s'est signalé, 3 jours après son retour, en constatant qu'il avait un peu de fièvre.

"Nous sommes rentrés d'Italie le 24 février, après une semaine de vacances. Le gouvernement avait invité tous ceux qui s'étaient rendus dans le nord de l'Italie signaler leur voyage. Nous avons appelé le 15, on nous a invité à faire une quarantaine préventive et le 25 au soir, j'ai commencé à tousser avec 39 de fièvre. Et comme il n'y avait pas encore d'affluence dans les hôpitaux, j'ai été dépisté au bout de deux jours"

Hospitalisé aussitôt au CHU de Montpellier, et placé dans une chambre isolée, son état s'est dégradé "_J'ai eu une pneumonie pendant une dizaine de jours_, mais comme j'étais à l'hôpital, cela ne s'est pas trop dégradé, il a fallu comme même une bonne semaine pour aller mieux"

Au bout d'une semaine, grâce à un traitement d'anti viraux, son état a commencé à s'améliorer. Mais il en a bavé. Mauro Berlanda est ressorti guéri le 10 mars, soit 13 jours plus tard. Pendant son hospitalisation, sa femme et ses enfants ont été placés en observation au service pédiatrique du CHU de Montpellier.

Il a trouvé le temps un peu long, mais raconte qu'au CHU, on leur prête des tablette numériques avec lesquelles les patients peuvent échanger entre eux à travers des salles virtuelles. Sa femme, également atteinte, a ressentie quant à elle une "grosse grippe", et l'un de ses enfants, un "petit rhume". Son 2ème enfant est toujours resté négatif.

Aujourd'hui, tout le monde est rentré à la maison, et va bien. Mauro s'inquiète surtout pour sa famille en Italie.

J'ai eu la chance d'être le premier dépisté

Aujourd'hui, comme tout le monde il reste confiné. "Je trouve qu'il est difficile de trouver un équilibre entre ceux qui banalisent la situation et ceux qui sont trop alarmistes. C'est un virus qui circulait sûrement avant depuis quelques temps."

"J'ai eu la chance d'être le premier dépisté ici, je préfère regarder le côté positif parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à tous les soins, alors je sais que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tout le monde. Et c'est pas évident d'être dépisté et même d'être rassuré."