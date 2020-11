Ce supermarché sarthois livre gratuitement ses clients les plus vulnérables

Au rythme de deux après-midis par semaine, le magasin Super U de Beaumont-sur-Sarthe propose des livraisons gratuites pour les personnes les plus vulnérables. Ainsi personnes âgées, malades ou handicapées peuvent être directement livrées à leur domicile pendant toute la durée du confinement, en le mentionnant sur leur commande Drive.

Un salarié à l'initiative de ces livraisons solidaires

Ce service de livraison inédit est avant tout une belle histoire puisque c'est Christophe Brossier, pompiste de la station service du Super U qui est à l'origine du projet. "Avec le confinement, la station a dû fermer ses portes deux après-midis par semaine. Pour combler cette fermeture, j'ai proposé à mon directeur de développer un nouveau service de livraisons gratuites pour les personnes les plus fragiles, il a tout de suite accepté", se rappelle avec un grand sourire le salarié du Super U.

Maintenir le lien social avec les personnes isolées

Au volant de sa camionnette blanche Christophe Brossier effectue une vingtaine de livraisons par semaine. En plus de déposer les courses chez ses clients, il n'hésite pas échanger quelques minutes avec eux : "On parle de la pluie et du beau temps, mais c'est très important pour eux. Ce sont des personnes qui sont souvent isolées et qui n'ont pas beaucoup de liens sociaux. Ils sont contents de voir du monde même avec la distance", précise t-il. Marianne Hubert et son fils Dylan, tout deux handicapés, font régulièrement appel à ce service : "Je suis en fauteuil roulant et mon fils est malvoyant, c'est donc très compliqué pour nous de nous déplacer. En temps normal notre famille nous apporte les courses, mais avec le Covid on préfère utiliser cette solution. C'est vraiment très pratique". Des livraisons sur un rayon de 15 kilomètres, qui devraient continuer jusqu'à la fin du reconfinement.

Livraisons le lundi et le jeudi de 15h à 18h. Pour accéder à ce service, il suffit de contacter l'accueil du Super U, ou de le mentionner sur l'espace Drive.