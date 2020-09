Eté indien pour le Covid au Touquet?

Au Touquet cet été on a parlé comme souvent d'Emmanuel Macron le président-résidant de la station balnéaire, de Louane qui a réalisé la pochette de son dernier album devant le club de plage "Joie de vivre" et depuis quelques jours on ne parle que de cela : le coronavirus.

"Le Touquet n'est pas un cluster"

Ce mardi, l'Agence Régionale de Santé le confirme à France Bleu Nord, le Touquet est sans doute un lieu de contamination. 80 lycéens scolarisés dans des établissements huppés de la métropole Lilloise ont été testés positifs au Covid-19 après un passage ou un contact avec une personne qui a fréquenté ces derniers jours la station de la Côte d'Opale. "Le Touquet n'est pas un cluster" se défend pourtant le maire LR Daniel Fasquelle "j'en ai eu la confirmation par l'ARS, il y a certes une recrudescence et une circulation du virus à la fin de l'été mais les choses sont en train de se calmer". L'ancien député ajoute que "personne n'a les vrais chiffres"

Foot, soirée et covid

Le maire du Touquet admet quand même une situation un peu "alarmante" et trouve une probable origine de ce foyer : "un match de foot entre Provins et le Touquet, certains joueurs de Provins avaient le covid-19 et les footballeurs touquettois sont allés faire la fête dans les bars après la rencontre".

Sur les réseaux sociaux, des photos prises la semaine dernière montrent d'ailleurs une rue Saint-Jean bondée en soirée, avec des jeunes agglutinés devant les bars, "on était collés tous ensemble" raconte cette lycéenne de Villeneuve d'Ascq qui a fait la fête au Touquet...et qui a été testée positive au covid-19 cette semaine. "On n'avait pas de masque, certains buvaient dans les verres des autres, on profitait, on faisait la fête, on ne s'est rendu compte de rien".

Bar fermé par précaution

Le maire de la commune rappelle que le Touquet a été l'une des premières villes à rendre le masque obligatoire, à organiser des drive de dépistage "et quand on cherche, on trouve" mais aussi à demander la fermeture d'un bar de plage pour cause de trop grosse affluence.

En attendant un bar de la station a décidé de fermer ses portes jusqu'au 18 septembre "pour ne prendre aucun risque pour nos clients et nos équipes". Pour Daniel Fasquelle avec les mesures prises "tout va rentrer dans l'ordre...si tout le monde est sérieux"