Covid-19 : le tribunal administratif déboute les gérants de salles de sport de l'agglomération clermontoise

Les salles de sport de l'agglomération clermontoise ne vont pas pouvoir rouvrir leurs portes avant deux semaines. Ce lundi 13 octobre, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a confirmé l’arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme, lors du passage en zone d'alerte renforcée, samedi dernier.

Cette décision est une catastrophe pour les gérants de ces établissements, déjà durement impactés par près de trois mois de fermeture durant le confinement, et par une baisse de chiffre d'affaires loin d'être amortie. C'est pourquoi Frédérique Roux, l'avocate de plusieurs des requérants, a tiré la sonnette d'alarme : "Certains d'entre eux risquent de ne pas survivre à cette fermeture". Ces professionnels du fitness expliquent qu'ils ont mis en place un protocole sanitaire particulièrement strict, en se pliant à toutes les recommandations gouvernementales, et font remarquer qu'aucun cas de coronavirus n'a été décelé dans leurs salles de sport.

Protocole sanitaire insuffisant au regard de la situation sanitaire, selon le préfet

La préfecture a reconnu que le protocole sanitaire était respecté dans les salles de sport de l'agglomération clermontoise. Mais Philippe Chopin a motivé son arrêté par plusieurs raisons. La première, c'est la dégradation continue et inquiétante de la situation sanitaire, et pour lui, ce protocole sanitaire est désormais insuffisant sur le territoire de la métropole clermontoise.

Il avance ensuite que les salles de sport sont des lieux de propagation active du virus, compte-tenu de leur caractère clos et confiné, de la dispense du port du masque lors des activités individuelles et du risque accentué d’aérosolisation lié à l’effort physique des pratiquants. Enfin, la préfecture estime que ces établissements sont majoritairement fréquentés par des jeunes adultes, chez lesquels le taux d’incidence est le plus élevé. De fait, il convient de prendre de nouvelles dispositions, plus contraignantes, c'est-à-dire la fermeture de ces lieux clos durant quinze jours, face au risque de propagation très élevé.