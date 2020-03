Coronavirus : le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand fonctionne a minima

Le sport, l'industrie, l'économie, et maintenant la justice. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, confronté comme tout le monde à la pandémie de coronavirus, a décidé de réorganiser ses activités.

Selon le procureur de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, cité par le journal La Montagne, seules les urgences seront traitées. "Pour l’instant, on ne traite que les urgences et on essaie aussi de protéger les forces de l’ordre en ne les faisant pas intervenir pour tout et n’importe quoi."

Il précise aussi que si les portes sont fermées, la permanence téléphonique, tout comme par mail, est assurée. "De plus, nous allons fonctionner par rotation par quinze jours. Au bout de deux semaines, tout sera désinfecté et l’on remettra une équipe “neuve” et ceci jusqu’à la fin de crise", continue le magistrat. 220 personnes, tous services confondus, travaillent au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

On le rappelle : sur décision du ministère de la Justice, tous les tribunaux de France sont désormais fermés et toutes les audiences reportées.