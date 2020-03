Coronavirus : les avocats du Mans vous répondent gratuitement sur toutes les questions urgentes

"C'est notre manière d'être solidaires", résume Anne de Luca-Péricat, la bâtonnière de l'ordre des avocats du Mans. Pour répondre aux questions que de très nombreux Sarthois doivent régler dans l'urgence à cause des bouleversements suscités par l'épidémie de coronavirus, il est désormais possible de bénéficier de conseils gratuits et rapides auprès d'une centaine d'avocats manceaux de toutes spécialités.

Quel type de question peut-on poser ?

Droit du travail, droit de la santé, droit des sociétés mais aussi droit de la famille : cette crise du coronavirus touche tous les domaines. Selon les premières estimations publiées ce jeudi 26 mars 2020 par l'INSEE, un tiers des salariés français est par exemple aujourd’hui en chômage partiel. Des milliers d'indépendants se retrouvent par ailleurs sans aucun revenu et certains ne savent pas par où commencer ni à qui s'adresser. Le service proposé s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers.

Voici quelques exemples de questions pour lesquelles les avocats du Mans peuvent vous orienter :

Comment suspendre un loyer commercial ?

Comment contacter les administrations pendant le confinement ?

J'étais en attente de jugement sur la garde de mon enfant, comment faire en attendant ?

Comment ça marche ?

Le plus simple est d'envoyer un mail à ordrelemans@orange.fr en précisant sa question, son nom et son numéro de téléphone. Les mails sont ensuite transmis à l'avocat dont la spécialité correspond à votre demande, c'est ensuite lui qui vous recontacte rapidement pour vous aider. Il est également possible de contacter l'ordre par téléphone au 02 43 82 01 04 : "Nous demandons aux personnes d'utiliser ce numéro si vraiment elles ne peuvent pas passer par internet", prévient Anne de Luca-Péricat. "C'est une secrétaire de l'ordre qui prend le message et transmet ensuite à l'avocat. Vous n'aurez pas un avocat directement à ce numéro".

Ce service ne répond qu'aux questions liées à la crise sanitaire. Il est gratuit pour les conseils et l'orientation vers le bon interlocuteur susceptible de prendre le relais, avec un suivi si nécessaire. Si l'utilisateur décide ensuite d'engager une procédure, le service de l'avocat sera bien sûr payant.