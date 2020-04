Coronavirus : les chiffres de la baisse de l'épidémie dans le bassin grenoblois

Si le coronavirus circule toujours dans le département de l'Isère et le bassin Grenoblois, un pic a été franchi, et les chiffres de l'activité du CHU de Grenoble confirment cette baisse du nombre de malades. Ainsi alors que l’hôpital a dû accueillir, au plus fort de la crise, jusqu'à 130 personnes dans ses services, il y a aujourd'hui 105 malades du Covid-19 dans les chambres de l’établissement.

"On voit clairement les effets du confinement" - Olivier Epaulard, infectiologue au CHU

Autre chiffre significatif, celui de l'activité du Samu, qui a retrouvé un rythme d'appels conforme à ses habitudes, soit environ 1400 appels par jour. Et sur tous ces coups de téléphone, une centaine est liée au coronavirus, alors qu'au plus fort de la crise c'était cent appels par heure et non par jour. "On voit clairement les effets du confinement" estime Olivier Epaulard, infectiologue au CHU "il y a une diminution, mais attention, ce n'est pas une disparition de l'épidémie".

à lire aussi Confinement : attention au relâchement, les parcs sont de nouveau très fréquentés à Grenoble

Tout cela fait que le CHU revoit son organisation, passant de quatre services dédiés aux cas aiguës de Covid-19 il y a une semaine, à deux à partir de Lundi. Mais l’hôpital est prêt à rouvrir des lits dédiés si le besoin s'en fait sentir. Car pour Olivier Epaulard "un pic est passé, mais est-ce qu'il peut y en avoir d'autres, notamment avec le déconfinement ? Ce n'est pas impossible" assure l'infectiologue. Sur l'ensemble du département de l'Isère, l'Agence régionale de santé comptabilisait jeudi soir 246 patients hospitalisés en raison d'un infection au Covid-19.