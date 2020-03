Coronavirus : les commerçants bretons s'organisent pour livrer à domicile

C'est toute une plateforme téléphonique et un site internet qu'ils ont monté en l'espace de trois jours : les commerçants de Plouescat dans le Finistère ont uni leurs forces pour continuer à exercer leur activité à distance. Un exemple parmi d'autres du système D pour continuer à approvisionner les habitants.

Un numéro vert gratuit

L'association Plouescat Actions a obtenu le feu vert de la préfecture, en lien avec la mairie, pour créer un numéro vert spécifique, le 0805 38 17 17. "On a mis en place une plateforme téléphonique, explique son président Bruno Rosec._On prend les commandes par téléphone, on passe chez les commerçants et on dépose chez les personnes_". Un site internet est aussi en train de se construire.

On a déjà eu une dizaine d'appels ce matin, avec quatre livraisons.

Une façon d'assurer une pérennité d'activité y compris pour "les boutiques qui ont dû fermer", précise-t-il. Une quinzaine de bénévoles, en majorité des commerçants, se relaie par tranche de deux heures pour répondre aux appels. "La mairie nous a mis un local à disposition et on observe des règles d'hygiène strictes, avec espacement et port de gants, précise Bruno Rosec. Une seule personne se charge de la livraison pour limiter les risques.

Fruits et légumes frais à la porte

De son côté, Guénaelle Gourvil s'adapte aussi dans sa boutique de produits frais, Croq'Oignon et Cie, à Saint-Vougay. Le magasin reste ouvert mais avec des horaires restreints dans ce contexte. "Les gens peuvent venir récupérer leur panier de légumes et fruits devant le magasin, et _désormais on livre aussi les particuliers_", explique-t-elle. Jusque là, seules des entreprises étaient approvisionnées via des points de retrait.

"Avec le coronavirus, c'est forcément plus compliqué", reconnait-elle. Mais elle a tout organisé pour assurer l'hygiène : "on prépare tout avec les gants, on désinfecte. Quand j'arrive chez la personne, je pose le cageot au sol , explique Guénaelle Gourvil. Elle dépose son enveloppe avec l'appoint ou un chèque au sol aussi. J'ai un terminal de carte bleue mais je ne le privilégie pas pour éviter de manipuler les cartes ".