La direction départementale de la sécurité publique du Loiret annonce que l'accueil du public dans les commissariats de Montargis et Orléans est désormais fermé. Sauf dans des cas d'urgence (atteintes aux personnes graves). La consigne : appeler le 17 en cas de besoin d'une intervention immédiate.

Coronavirus : les commissariats de police d'Orléans et Montargis fermés au public

La direction départementale de la sécurité publique du Loiret (DDSP) indique, ce lundi, que "les prises de plaintes non urgentes sont reportées (sur rendez-vous), et que les commissariats d'Orléans (Hôtel de Police, Argonne, La Source) et de Montargis n'accueilleront le public que dans les cas d'urgence".

Venir au commissariat de police uniquement en cas d'urgence

Quels sont ces cas d'urgence ? Il s'agit de certaines atteintes aux personnes : "si les faits sont graves, dirigez-vous vers l’hôtel de police 63 rue du faubourg Saint-Jean à Orléans, pour une prise en charge immédiate, à défaut appelez le 02 38 24 30 42 afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer plainte au commissariat d’Orléans, le 02 38 69 70 75 commissariat subdivisionnaire d’Orléans La Source, le 02 38 24 30 82 au bureau de police d’Orléans secteur Argonne".

Un appel au civisme de la population

Evidemment, en cas de nécessité d'intervention immédiate d'un équipage de police, il faut composer le 17. La DDSP du Loiret "en appelle au civisme de chacun". Les policiers sont, eux aussi, concernés, comme l'ensemble des parents d'élèves, par la fermeture des établissements scolaires et certains doivent rester à domicile pour garder leurs enfants à domicile.