Coronavirus : Les communautés Emmaüs "en danger de mort" alerte un responsable normand

Pour la première fois depuis 1949 et la création de la première communauté, Emmaüs lance un appel aux dons en argent afin de continuer de loger les personnes démunies. En cette période inédite de confinement, l'association, fondée par l'Abbé Pierre, est en grande difficulté. "Cette situation met en danger de mort nos communautés, il y a un risque de les voir péricliter", regrette Philippe Dupont, directeur du centre Abbé Pierre d'Esteville, en Seine-Maritime.

Un appel au secours

Depuis le début du confinement et la cessation d’activité, les communautés ne peuvent plus ouvrir au public. "Les compagnons, issus de la rue, ne peuvent plus ramasser, ne peuvent plus vivre de leur métier de chiffonnier et cela sur une longue période", explique Philippe Dupont. Le chiffre de 30 à 45 millions d'euros de recettes en moins a été évoqué par Jean-François Maruszyczak, le directeur général samedi sur Franceinfo.

"La situation est terrifiante" - Phillippe Dupont, directeur du centre d'Esteville.

L'association, contrairement à d'autres, s'autofinance grâce à l'activité de récupération. "Nous lançons un appel au secours, nous avons besoin que des personnes donnent de l'argent, que celles qui nous donnaient des vieux meubles par exemple fassent cet autre type de don. Cela pour éviter des drames, des fermetures de communautés, et que des compagnes et compagnons retournent à la rue", s'inquiète Philippe Dupont. En attendant l'association fait face à des dépenses importantes, sans recettes. "Nous devons continuer à faire vivre entre 30 et 60 personnes par centre. La situation est très très grave".

En France 20 000 personnes sont bénéficiaires. Il faudrait aujourd'hui 5 millions d'euros à l'association pour continuer d'accueillir les personnes à la rue.

Pour faire un don : https://soutenir.emmaus-france.org/b/mon-don