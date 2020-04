Coronavirus : les coulisses d'une audience de comparution immédiate à Orléans

Un Orléanais âgé de 32 ans a été condamné ce vendredi 3 avril pour des violences conjugales, en pleine période de confinement. C'est une ancienne voisine qui a donné l’alerte en appelant le numéro d’urgence dédié à l'enfance en danger, le 119. Car la victime, une femme de 25 ans, n’osait pas porter plainte, et car les faits ont eu lieu en présence de la fillette du couple, âgée de 6 ans.

Le tribunal correctionnel d’Orléans a prononcé une peine de 20 mois de prison, dont 13 mois ferme, avec incarcération immédiate. L'homme était jugé en comparution immédiate - ce sont quasiment les seules audiences qui ont lieu actuellement, et elles ne sont pas publiques, en raison du confinement. Seuls les médias sont autorisés à suivre les débats, et sous certaines conditions de prudence sanitaire.

Le palais de justice d'Orléans est fermé depuis le début du confinement, sauf pour des audiences de comparution immédiate ou liées à la détention © Radio France - François Guéroult

La salle de la Cour d'assises utilisée à titre exceptionnel

Pour des raisons d'espace, c’est dans la grande salle de la Cour d’assises qu’a eu lieu cette audience correctionnelle, le prévenu s’exprimant par visio-conférence depuis la prison d’Orléans. Les 3 juges ont respecté entre elles une distance d'un mètre ; les 3 policiers présents portaient des masques.

Le prévenu a totalement nié les faits : "Je n'ai jamais tabassé ma femme et je ne compte pas commencer", a-t-il répété à plusieurs reprises. L'homme reconnaît seulement de fréquentes disputes liées à sa double vie qu'il mène depuis deux ans, puisqu'il est hébergé régulièrement par sa maîtresse : "Ce monsieur ne sait pas très bien où il habite", a ironisé le procureur Franck Didier.

L'Association d'aide aux victimes peut toujours intervenir

La concubine elle-même a minimisé les violences subies en parlant de simples "bagarres". Sachant qu'elle mesure 1,61 m et son compagnon 1,75 m.... "Dès fois, il me ceinture, mais sans me faire vraiment mal, je peux vous montrer, si vous voulez ?" La présidente du tribunal décline la proposition : "Avec les distances que nous impose l'épidémie, ce ne sera pas possible."

La jeune femme n’avait pas d’avocat mais était assistée par l’association d’aide aux victimes du Loiret (AVL), dont Hélène Thibaud est la directrice : "J'ai été saisie de cette situation mardi soir, explique-t-elle, et j'ai été au domicile de Madame mercredi matin, pour échanger avec elle sur ce qu'il se passait puisqu'elle était dans la posture de ne pas se considérer comme victime. On a pu en discuter ensemble, et on est passé à "Il n'y a pas de violences" à "Il y a des bagarres, avec une part de violences, d'où sa constitution de partie civile à l'audience, ce qui est déjà une sacrée avancée."

C'est sur les grilles du palais de justice que sont affichés actuellement les rôles des audiences © Radio France - François Guéroult

L’accusation repose en fait sur le témoignage de deux anciennes voisines à qui la jeune femme s’était confiée, ainsi que sur le récit de la fillette du couple, âgée de 6 ans. Les trois récits coïncident et racontent une scène de coups, avec une chute dans la cuisine. C’est peu, estime Me Anne Paladino, l’avocate du prévenu qui a plaidé la relaxe au bénéfice du doute.

5 affaires de violences conjugales jugées en 8 jours

Anne Paladino craignait surtout que la justice ne fît un exemple à travers son client : "Je comprends qu'avec le confinement, il y a davantage de risques d'échauffements, de personnes qui ne parviennent plus à se supporter. Mais, pour autant, chaque acteur de la chaîne pénale doit raison garder et faire attention à ne pas s'emballer : restons sereins !"

De fait, le jugement a été plus clément que ce que réclamait le procureur (il avait requis 30 mois de prison, dont 18 mois ferme) : à ses yeux, la victime est en situation d’emprise vis-à-vis de son conjoint. Elle a d'ailleurs refusé de faire l'objet d'un examen médical pour que soient constatées les victimes...

C'est en tout cas la cinquième affaire de violences conjugales jugée à Orléans en huit jours. L’association d'aides aux victimes du Loiret n’assure plus ses permanences physiques, mais répond toujours au téléphone (02 38 62 31 62 pour Orléans et 02 38 26 54 18 pour Montargis), et peut donc, dans certains cas se déplacer. On peut aussi joindre l'AVL via son site Internet.