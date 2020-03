Coronavirus : les gendarmes de Seine-Maritime patrouillent à cheval pour faire respecter le confinement

Les patrouilles de gendarmes à cheval sont de retour sur le littoral de Seine-Maritime pour faire respecter le confinement face au coronavirus. Habituellement mises en place en été, ces patrouilles sont mobilisées depuis ce week-end et l'interdiction des plages par le préfet.

A Etretat, à Cany-Barville (avec la police rurale), à Fauville-en-Caux ou Veules-les-Roses, les gendarmes de Seine-Maritime patrouillent à cheval sur le littoral depuis ce week-end et l'interdiction des plages et des sentiers côtiers. Comme leurs collègues à pied ou en voiture, les gendarmes à cheval sont chargés de verbaliser ceux qui ne respecteraient pas le confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Ces patrouilles assurent habituellement le maintien de l'ordre en été. Cette fois, elles ont été mobilisées plus tôt. Six chevaux, quatre gardes républicains et deux réservistes opérationnels font respecter les mesures de confinement depuis le "poste à cheval" d'Etretat-Le Tilleul.