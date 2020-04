Coronavirus : les gendarmes de Strasbourg luttent contre les escrocs du web

Cette période de confinement, qui voit des millions de salariés contraints de travailler depuis leur domicile partout dans le monde, est propice aux cyberattaques et autres tentatives d'intrusions numériques. Elle voit également fleurir les sites pirates. Depuis Strasbourg (Bas-Rhin), la gendarmerie a ainsi fait disparaître du web 70 sites qui proposaient d'acheter en ligne de la chloroquine, un antipaludéen utilisé à l'IHU de Marseille par le professeur Didier Raoult, qui affirme qu'il est efficace contre le coronavirus.

Ces sites qui proposaient de la chloroquine ont été "créés ex nihilo à partir de plateformes étrangères", précise le colonel François Despres, qui dirige la section de recherches de Strasbourg : "Nous présumons qu'il s'agissait d'escroqueries pour duper les patients. La chloroquine ne peut être acquise que via prescription médicale et en pharmacie". Dans la capitale alsacienne, cinq personnes travaillent au sein d'une équipe de la gendarmerie spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité.

Escroqueries sur les masques et le gel hydroalcoolique

Les gendarmes strasbourgeois ont également affaire à des sites frauduleux qui proposent à la vente des masques de protection ou du gel hydroalcoolique. "Ce sont des escrocs qui cherchent à profiter des pénuries actuelles, mais qui en réalité ne proposent strictement rien", explique le colonel François Despres, qui appelle à redoubler de vigilance.

Parmi les conseils de ces gendarmes spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité, il faut surtout éviter d'ouvrir des pièces jointes de provenance inconnue. Examinez aussi attentivement les adresses mails : certaines semblent officielles à première vue, mais en étant plus observateur vous y découvrirez une faute d'orthographe... et de probables escrocs.