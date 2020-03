Le Centre opérationnel de la gendarmerie du Puy-de-Dôme a déjà recensé plusieurs centaines d'appels au 17 ce mercredi en milieu d'après-midi. Ils lancent à leur tour un appel au civisme et au discernement des Puydômois.

Coronavirus : les gendarmes du Puy-de-Dôme saturés d'appels non urgents

La contagion gagne également les centres d'appels d'urgence. Et il n'y a pas que les standards qui saturent. "Puis-je traverser la rue pour aller promener mon chien sans être verbalisé ?". "Si je dis que j'ai appelé les gendarmes, je peux quand même circuler sans dérogation ?". "Je me ferai contrôler si je vais pêcher ?". Voilà un petit panel de questions auxquelles sont confrontées les plateformes d'appels d'urgence depuis ce mercredi midi et la mise en application de la mesure de confinement de la population.

Exemple avec le 17. Les gendarmes du Centre opérationnel de la gendarmerie (COG) du Puy-de-Dôme font office de standardistes, voire de médecins de garde ou d'assistants sociaux. En milieu d'après-midi, ils ont recensé la bagatelle de 400 appels sur la journée. Et ça risque de durer. Une saturation téléphonique qui vaut également pour le 15 et 18.

Seule bonne nouvelle dans cette crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, les militaires puydômois n'ont eu aucune intervention liée à un accident de la route aujourd'hui. Et aucun cambriolage ne leur a été signalé dans le département, les habitations étant occupées. Le confinement n'a pas que des inconvénients...