Coronavirus : les habitants de Figuères sont priés de rester chez eux

Après Barcelone et l'Hospitalet de Llogregat, c'est autour de Figuères mais aussi Vilafant et Saint Feliu de Llobregat en Catalogne de connaitre de nouvelles mesures de restrictions ce dimanche 19 juillet. Depuis plusieurs semaines, le nombre de malade de la Covid-19 augmente en Espagne.

Les habitants de Figueres sont priés de rester à la maison sauf pour travailler et faire des courses

Après Barcelone et sa première couronne métropolitaine (13 communes au total), les autorités espagnoles demandent aux habitants de Figuères et Vilafant, à 45 minutes de Perpignan, de ne pas quitter leur domicile sauf pour travailler ou faire des achats. Une mesure qui concerne également les habitants de Saint Feliu de Llobregat plus au sud.

Une nouvelle épidémie

C'est l'agence de la protection civile de Catalogne (Procicat) qui a approuvé la mesure ce dimanche 19 juillet, afin de freiner la propagation du coronavirus en Espagne.

Il y a quelques jours, la ville de Figuères avait déjà décidé de fermer ses parcs pour contenir l'épidémie. Désormais, les rassemblements de plus de 10 personne sont interdits. Les boites de nuit, les piscines ou encore les cinémas ferment. Une mesure effective pour 15 jours.