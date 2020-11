Coronavirus : les hôpitaux universitaires de Strasbourg prêts à affronter la deuxième vague

"Actuellement nous avons moins de 10% de nos patients qui partent en réanimation", déclare le professeur Frédéric de Blay dans son bureau. Blouse blanche et masque sur la bouche, le chef du service de pneumologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg poursuit : "Il y a vraiment une amélioration de la prise en charge des patients, on arrive à les guérir et ils peuvent rentrer chez eux." Pas d'excès de confiance, mais une meilleure préparation, assure le professeur.

Les enseignements de la première vague

D'abord, un protocole sanitaire qui est maintenant connu sur le bout des doigts par le personnel soignant. "Par rapport à la première vague, c'est beaucoup plus fluide, argumente France Challier, chef des infirmières, mettre des lunettes, une sur-blouse, un masque... Tout cela, c'est connu."

En plus d'être mieux équipé, le service de pneumologie connait mieux la maladie. Les soins sont donc plus adaptés décrit l'un des quatre pneumologues, Loïc Kassegne : "On traite les gens de manière beaucoup plus précoce, notamment avec la cortisone, les traitements pour fluidifier le sang, les anti-coagulants..."

à lire aussi Hôpitaux de Strasbourg : la tension monte en réanimation

Des traitements que les médecins avaient alors appris sur le tas lors de la première vague. Là, ils sont directement appliqués. Autre explication de cette meilleur prise en charge : la peur de la contamination est beaucoup moins présente du côté du personnel. Ce qui leur permet de travailler dans de meilleur condition.

Bronchites et pneumonies : des urgences à traiter en plus du Covid

Un facteur vient tout de même noircir le tableau. Contrairement au printemps, cette fois, d’autres maladies respiratoires vont venir se rajouter au cas de Covid-19 dans les couloirs du service de pneumologie. "En novembre-décembre, les gens sont classiquement malades des poumons, ils font des bronchites, des pneumonies, donc en temps normal les services de pneumologie et de réanimation sont déjà sous tension", s'inquiète le professeur Frédéric de Blay.

Vous avez actuellement à Strasbourg autant d'urgences Covid que d'urgences non-Covid" - Frédéric de Blay, chef du service de pneumologie des HUS.

La hausse continuelle des cas de coronavirus va donc se rajouter à une charge de travail déjà intense en temps normal. Au plus haut de la crise en mars, le service de pneumologie des HUS avait accueilli jusqu'à 60 patients Covid. Ils sont pour le moment 26.