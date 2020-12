Coronavirus : Les hospitalisations sont relativement stables dans le Gard mais elles baissent en Lozère

Comme tous les mardis l'ARS Occitanie dévoile son bulletin lié à la pandémie de Covid-19 dans la région. Dans le Gard on note une personne de plus à l’hôpital depuis vendredi alors qu'en Lozère on compte six hospitalisations de moins en quatre jours.

Selon le dernier bilan de l'ARS en Occitanie, le virus est toujours actif dans la région et les indicateurs ne baissent plus depuis trois semaines . Le taux d’incidence reste encore élevé, Avec 77,9 cas pour 100 000 habitants et en une semaine, l’incidence a augmenté chez les plus jeunes : + 14 % pour les 20-30 ans et + 11 % pour les 10-20 ans.

218 hospitalisations dans le Gard, 18 en Lozère

Dans le Gard on note une personne de plus à l’hôpital depuis vendredi soit 218 au total alors qu'en Lozère on compte six hospitalisations de moins en quatre jours il reste ainsi 18 personnes hospitalisées. Dans le Gard, il a 20 malades en réanimation, soit quatre de moins depuis vendredi et deux en Lozère soit un de moins en quatre jours

3 morts de plus dans le Gard, et 3 morts de plus en Lozère

En revanche le nombre de morts restent importants avec trois morts de plus dans le Gard soit 305 depuis le début de l'épidémie et trois morts de plus également en Lozère ce qui porte à 51 décès au total.