Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 32e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

La distribution de masques débute au Puy-en-Velay

15 000 masques lavables vont être distribués aux habitants de la commune dès ce vendredi. Ils ont été commandés aux Tissage de Charlieu.

Le CHU de Saint-Étienne fait le point sur la recherche sur le covid-19

Le professeur Elisabeth Botelho-Nevers rappelle dans une vidéo les différentes missions de recherche sur le coronavirus auxquelles participe le CHU de Saint-Étienne depuis le début du mois de février, depuis la prise en charge de deux personnes contaminées par le coronavirus en Haute-Savoie, aux Contamines-Montjoie.

Les Pompiers Humanitaires Français poursuivent leur mission d'aide à la distribution alimentaire à Saint-Étienne

L'association de pompiers est habituée à intervenir sur des lieux de crise comme les inondations ou les séismes. Installée à Saint-Étienne, elle a revu son fonctionnement et ses actions depuis le début de la crise sanitaire.

En attendant de revoir les Verts jouer, partagez vos souvenirs de matches

L'AS Saint-Étienne invite tous ses supporters à ouvrir la boîte à souvenirs, avec un appel à partager vos meilleurs moments avec les Verts sur Twitter.