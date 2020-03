Coronavirus : les librairies veulent survivre malgré leurs fermetures

Les librairies indépendantes s'organisent pour continuer de fournir des ouvrages à leurs clients. Un refuge important durant cette période pour le patron de la librairie "Bleu comme une orange" à la Talaudière, Gilbert Castelinno : "C'est une source de détente, une ouverture d'esprit. _On ouvre un livre , on est ailleurs. Cela nous permet d'évacuer un peu de stress et d'angoisse._"

Les librairies ont toutes un message commun en ce moment : si vous voulez acheter des livres, ne le faites pas sur les grandes plateformes du type Amazon. Plus que jamais les librairies locales et indépendantes ont besoin de leurs clients, de leurs voisins, avec toute la difficulté de faire acheminer les livres. Pour Gilbert Castelinno, il va falloir inventer des nouvelles manière de faire : "on trouvera une solution. Je les déposerai peut-être à un endroit stratégique. Ils me feront un paiement et on essaiera de faire un échange comme cela."

Bon camarade, Thomas Vernet de la librairie Jeunesse "Croquelinottes" à Saint-Étienne, nous explique aussi qu'il n'y a peut-être pas besoin de nouveaux livres : "Cela peut-être l'occasion de relire un grand classique de sa bibliothèque, de l'emprunter à un voisin avec des gants. Relire c'est aussi apprécier des livres différemment".

En tout cas les libraires veulent utiliser ce temps aussi pour faire ce qui les passionnent, à savoir lire et fournir des conseils. A distance, en utilisant les réseaux sociaux. Et s'adapter, comme la Librairie de Paris dans le centre ville de Saint-Étienne, contrainte d'annuler une lecture de contes, basculée finalement sur la page Facebook.