Coronavirus : les magistrats aussi portent désormais des masques au palais de justice d'Orléans

Depuis plusieurs semaines, les prévenus, et les policiers mobilisés lors des audiences, portent des masques pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. A partir de ce mardi, les magistrats et greffiers du palais de justice d'Orléans sont équipés, désormais.