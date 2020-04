Coronavirus : les masques de protection fabriqués en prison à Valence et Moulins

Les détenus, eux aussi, se mettent a fabriquer des masques de protection contre le coronavirus. Depuis ce lundi matin, à Valence et Moulins, les ateliers de couture changent de production. Habituellement, les prisonniers confectionnent des uniformes pour les surveillants mais désormais ils sont concentrés sur la fabrication de masques en tissus avec le modèle fourni par des soignants de l’hôpital de Grenoble.

Stephane Scotto, directeur inter-régional de l’administration pénitentiaire, explique :

on va exploiter et les machines et le savoir-faire des opérateurs. On est sur chaque site sur des petits groupes, des ateliers de moins d'une dizaine de personnes. A chaque fois qu-il y a quelque part un site qui peut contribuer à cet effort de production, ce site doit être mobilisé et c'est dans cet esprit là que ces ateliers sont mobilisés.