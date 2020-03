Coronavirus : les obsèques et mariages seront célébrés en petit comité dans le Morbihan

Alors que les rassemblements sont interdits dans le département du Morbihan suite à la découverte d'un foyer de Coronavirus à Auray, Crach et Carnac, le Diocèse prend des mesures strictes pour éviter la propagation du virus. Les obsèques et les mariages seront célébrées en petit comité.

C'est une conséquence inattendue du Coronavirus... Dans le Morbihan, le Diocèse annonce toute une série de mesures, pour éviter que le virus se propage. Les rassemblements sont interdits dans le département, ce qui implique que : "Les messes et les célébrations publiques sont suspendues. Les prêtres célébreront privément pour l’ensemble des fidèles et tout particulièrement pour les malades", explique le Diocèse dans un communiqué. Pendant les 14 jours concernés par l'arrêté préfectoral, il ne sera pas non plus possible d'assister aux offices des communautés religieuses.

Obsèques et mariages réservés aux familles

Le Diocèse poursuit : "Les obsèques ne seront célébrées qu’en présence de la famille du défunt et du cercle des plus proches. Des messes de requiem seront célébrées ultérieurement. Les mariages et les baptêmes ne seront célébrés qu’en présence des familles".

Les réunions de catéchèse et d’aumônerie sont annulées jusqu'au 14 mars, comme le souhaite la Préfecture. Les personnes qui auraient des questions sont invitées à se tourner vers le Vicaire général.