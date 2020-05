Coronavirus : les palais de justice de Nice et Grasse se déconfinent progressivement

La justice se déconfine petit à petit après deux mois de fonctionnement au ralenti, pendant lesquels seules les audiences urgentes (violences intrafamiliales, comparutions immédiates, affaires où la liberté de la personne est en jeu) se sont tenues. Entre grève des avocats et coronavirus, la pile de procédures en attente s'alourdit sur le bureau des juridictions de Nice et Grasse. On compte en moyenne 5 mois de retard à Nice pour les procédures civiles, presque 7000 affaires en souffrance. 500 procès ont été renvoyées en correctionnel à Nice pendant le confinement et pour la cour d'assises, le retard est d'un an (70 dossiers sont en attente de jugement). Cette semaine, les audiences reprennent, en nombre plus important.

Les juges d'application des peines n'ont pas chômé

Pendant ces deux mois de confinement, l'activité judiciaire ne s'est pas totalement arrêtée. Parmi ceux qui ont eu du pain sur la planche, les juges d'application des peines, ils ont examiné les dossiers à la loupe pour désengorger la prison de Nice pour des raisons sanitaires. 150 détenus ont pu être libérés de la maison d'arrêt dans le cadre des mesures de remises de peines, de peines aménagées ou de libération conditionnelle, permises par l'état d'urgence sanitaire. Julien Ficara, juge d'application des peines est membre de l'Union Syndicale des Magistrats : "On avait des critères bien strictes. Étaient exclus les auteurs de violences au sein du foyer, les criminels. Leur peine se poursuit pour certains sous d'autres formes." A ce jour, la maison d'arrêt de Nice compte 450 personnes détenues, contre environ 7000 habituellement.

Les parloirs reprennent

Dans les prisons de Nice et Grasse les parloirs famille ont repris le 13 mai, dans des conditions sanitaires très sritctes. A Grasse, Il y a deux fois moins de parloirs qu'avant car il faut désinfecter les box après chaque visite. Le box a été aménagé pour qu'il n'y ait pas de contact physique entre le visiteur et le détenu. Hervé Segaud est surveillant à la maison d'arrêt de Grasse et représentant du syndicat FO pénitentiaire : "on limite à un visiteur par détenu, pas d'enfant car ils doivent être accompagnées, par des personnes âgées à risque. Le visiteur doit venir avec un masque, on fournit du gel hydroalcoolique. L'interdiction du contact physique va être difficile à vivre, car les détenus qui n'ont pas vu leur compagne depuis deux mois vont avoir envie d'un contact, mais si l'interdiction n'est pas respectée, le parloir sera immédiatement interrompu et le détenu devra respecter 14 jours de confinement."

Les conditions de la reprise

Finies les salles d'audiences bondées, l'effervescence dans la salle des pas perdus, place aux marquages au sol, aux masques, pas obligatoires toutefois dans le palais de justice de Nice, même si beaucoup le réclament. Il doit être porté lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent s'appliquer. Seules les personnes convoquées ont accès au tribunal, les personnes souhaitant recevoir des informations et déposer des demandes ou actes, sont reçues au Service d’Accueil Unique du Justiciable.

Au palais de justice de Grasse, ont eu lieu cette semaine les premières audiences devant le juge des Affaires Familiales en présence des avocats et des parties ainsi que pour certains référés. D’autres audiences reprennent sur la base de dépôts de dossiers. Les avocats à Grasse portent des visières en plastiques, imprimées en 3D par des bénévoles du village de Pierrefeu dans le Haut-Pays.

Les tribunaux de proximité de Cagnes et Cannes et Menton doivent rouvrir la semaine prochaine et tenir des audiences en présence des avocats.

Lors des audiences correctionnelles, les détenus sont presque tous jugés par visioconférence depuis la maison d'arrêt. Les détenus extraits de leurs cellules pour être jugés, s'ils regagnent la prison doivent être placés en quatorzaine à un étage réservé. Les procès d'assises reprendront le 22 juin, et pas d'excuses pour les jurés tirés au sort...On a prévu pour eux des masques, et des protections en plexiglas.

La tâche s'annonce importante pour les greffiers, qui n'ont pu notifier les décisions des magistrats faute d'accès aux outils informatiques et qui doivent refaire citer les personnes convoquées pendant le confinement.

A Nice, les procès d'assises reprendront à partir du 22 juin (6 dossiers seront examinés sur plusieurs jours) avec des jurés tirés au sort, il y aura des masques à disposition des jurés, ils seront espacés, des barrières en plexiglas ont été commandées. Un fonctionnement normal de l'activité judiciaire n'est pas attendu avant le mois de septembre.