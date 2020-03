Coronavirus : les contrôles se mettent en place en Bretagne

Interdiction de sortir à part pour faire vos courses, un peu de sport, ou aller travailler quand c'est impossible autrement : les mesures de confinement sont entrées en vigueur depuis ce mardi midi sur tout le territoire français. 100.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour effectuer des contrôles.

Pédagogie mais fermeté

"Suite aux instructions du Président de la République, tout le monde doit être responsable de sa santé et de celle des autres", lance Eric Kerbrat, délégué du syndicat SGP FO Police, dans le Finistère. Les contrôles se mettent en place en Bretagne et pas question de passe-droit : "les consignes sont claires, je pense qu'on va dans un premier temps être pédagogue", mais les verbalisations vont arriver "rapidement" pour les personnes réfractaires au confinement. Des amendes de 38 euros aujourd'hui, en cas de non respect des règles, passeront à 135 euros dans les jours qui viennent. "On doit appliquer des consignes assez strictes", précise Eric Kerbrat.

Dans tous les cas, même lorsque votre déplacement est justifié, vous devez vous munir de l'attestation mise en place par les autorités.

Equipement variable pour les policiers

Lors de ces contrôles, inutile a priori pour les policiers de rentrer en contact direct avec les personnes. "Toutes les mesures de sécurité vont être appliquées comme d'habitude, avec _une distance de sécurité, et une vigilance accrue aux postillons_", ce genre de choses, explique Eric Kerbrat. La grande inconnue, c'est la gestion des affaires classiques, avec des interpellations qui nécessitent d'être au contact des individus.

"Les moyens arrivent au compte-goutte, que ce soit du gel hydroalcoolique, des gants, des masques, car tout était en rupture de stock", conclut le syndicaliste. Toutes les patrouilles ne seront donc pas équipées de la même façon.