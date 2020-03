Coronavirus : "Les policiers travaillent sans protection alors qu'ils sont très exposés", le syndicat Alliance

Ils vont être 100.000 mobilisés à partir de ce mardi midi, policiers et gendarmes, pour veiller au respect des règles de confinement annoncées ce lundi soir par le président Emmanuel Macron. Désormais les déplacements sont strictement encadrés, vous ne pouvez sortir que pour aller travailler si le télétravail est impossible, pour aller faire vos courses ou vous soigner.

Il est possible aussi d'aller faire une activité sportive, mais uniquement seul. Et ce sont donc les policiers et gendarmes qui vont verbaliser ceux qui ne respectent pas les mesures. Une annonce qui pose problème à Rudy Manna, secrétaire régional PACA du syndicat Alliance Police, pour lui, les forces de l'ordre ne sont pas équipées pour affronter le virus.

Ce mardi matin, la porte parole du gouvernement a réagi. Elle dit comprendre l'inquiétude des syndicats mais assure que la priorité pour l'heure reste le personnel soignant.

Les syndicats qui s'interrogent également sur le nouveau dispositif de confinement annoncé par le président de la République. Pour Rudy Manna, autoriser certaines sorties relève d'un casse-tête.

"Quand on est en guerre, on met en place un confinement différent qui celui qui a été annoncé. Quand on fait un confinement et qu'on autorise à faire aller du sport, à promener son chien à ce moment là on n'est plus en confinement. Comment va faire un policier pour contrôler un individu qui va aller se promener à l'extérieur avec un jogging et des baskets ? Quand on va le contrôler il va nous dire qu'il va faire son footing".