Coronavirus : les professionnels de santé de la Loire victimes de vols de masques

"On voit des Français qui applaudissent les soignants à 20 heures et puis il y a encore une partie des Français qui malheureusement empêchent les soignants de travailler et ça c'est extrêmement regrettable", lâche Olivier Rozaire ce vendredi matin. Le président du syndicat des pharmaciens de la Loire est écoeuré de voir les professions de santé privées de masques chirurgicaux par des personnes peu scrupuleuses. Des boîtes de 60 masques ont été volées au cours de la dernière livraison dans les pharmacies du département cette semaine.

Voitures d'infirmières braquées

"J'ai reçu un certain nombre d'appels et mails de pharmaciens qui s'étonnaient des modalités de livraison puisque les livreurs déposaient des cartons qui n'étaient pas scellés", raconte Olivier Rozaire. Après enquête auprès des pharmacies de toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, il constate que dans la plupart des pharmacies de la Loire, sur les dix qui devaient être livrées, il en manque à chaque fois deux. Et ces vols ne sont pas isolés selon le pharmacien, qui cite des cas "d'infirmières qui se sont braquer leur voiture pour piquer les masques à l'intérieur", avec pour conséquence la consigne de "retirer les logos de nos professions de nos voitures pour ne pas risquer ce genre d'effractions".

On économise les masques : un masque doit faire trois heures, moi il fait la journée

Le vice-président de l'union régionale Auvergne Rhône-Alpes des professions de santé, Yannick Frézet, constate lui aussi le phénomène. "Je n'ai pas de masque FFP2 qui sont en distribution, le dernier camion transporteur a été vandalisé et tout le stock a disparu, donc on n'a pas été équipé de FFP2 dernièrement", raconte ce médecin installé à Rive-de-Gier. Il porte donc des masques chirurgicaux pour recevoir ses patients, et il est contraint d'économiser son stock : "un masque doit faire trois heures, le masque pour moi fait la journée". Yannick Frézet précise qu'il a récupéré 18 masques en début de semaine et qu'il ne sait pas comment il va travailler la semaine suivante.

Dans ce contexte, les dons ces derniers jours de milliers de masques venus des villes de Roanne ou de Feurs, mais aussi de la Fédération du bâtiment de la Loire, qui répondait à l'appel lancée par le CHU de Saint-Étienne d'ailleurs, sont d'autant plus bienvenus.