Coronavirus : les questions qui subsistent sur les anticorps et l'immunité

Peut-on guérir du Covid-19 et être de nouveau contaminé ? Il n'y aurait pas de cas en France jusque-là, a expliqué hier soir le Premier Ministre Édouard Philippe. Pourtant, la Corée du Sud et la Chine ont annoncé avoir répertorié des "ré-infections". Les incertitudes planent.

Le problème des anticorps

Aujourd'hui, on ne sait pas comment réagit le corps humain à ce nouveau virus. Les symptômes sont multiples et peuvent varier d'un patient à l'autre. On ne sait pas non plus comment réagissent les anticorps. En temps normal, lorsque l'on est contaminé par un virus - comme la grippe -, notre corps garde en mémoire et créé des défenses pour y faire face. Sauf que face au Covid-19, difficile d'avoir suffisamment de recul avec les premiers tests sérologiques et donc de déterminer à partir de quand apparaissent les anticorps.

D'autres questions subsistent : les anticorps se développent-ils seulement pour les formes graves de la maladie ? Sont-ils suffisamment résistants ? Cette question pose aussi celle de l'immunité collective. Aujourd'hui l'immunité populationnelle est estimé autour de 10% selon Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique :

On estime que 60 à 70% des personnes doivent être immunisées pour mettre fin à l'épidémie.