Coronavirus : la justice demande au préfet de l'Hérault de revoir sa copie sur les salles de sport

Le recours de la société Training Go, qui gère trois salles de sport dans l'agglomération montpelliéraine (à Pérols, Castelnau-le-Lez et dans le quartier Prés-d'Arènes à Montpellier), a été entendu par le tribunal administratif de Montpellier.

La justice demande en effet au préfet de prendre un nouvel arrêté interdisant l'ouverture des salles de sport uniquement à celles qui ne respectent pas le protocole sanitaire. "Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'édicter au plus tard le 10 octobre à midi, un nouvel arrêté ou de modifier son arrêté du 25 septembre 2020 pour limiter l'interdiction des activités physiques et sportives en milieu clos (...) aux établissements qui ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre un protocole sanitaire garantissant le respect des mesures barrières et de distanciation physiques imposées par le contexte sanitaire au vu notamment des recommandations du haut Conseil de la Santé Publique."

Autrement dit, les salles de sport qui respectent le protocole sanitaire devraient pouvoir rouvrir avant samedi midi. C'est du moins l'interprétation qu'en fait l'avocat des salles Training-Go qui avait déposé le recours. "La justice a été sensible au fait que le protocole sanitaire était respecté et qu'il n'y avait aucune preuve de contamination à la covid-19 dans les salles de sport du département" explique maître Barnabé Chavrier

"C'est une bonne nouvelle pour la défense des libertés individuelles, la justice administrative est là aussi pour protéger nos droits. C'est aussi une bonne nouvelle pour les sportifs car la santé passe aussi par la pratique d'une activité sportive"

Maître Chavrier, avocat des salles de sport Training-Go Copier

Mais du côté de la préfecture on se montre beaucoup plus réservé sur la décision de justice. "On ne peut pas dire que les salles vont rouvrir samedi, il faut que le préfet prenne un nouvel arrêté, voilà ce que dit la justice" explique t-on du côté de la préfecture. "Rien ne dit que la préfecture va prendre un arrêté autorisant l'ouverture des salles de sport, il ne faut pas s'emballer. Pour l'instant les salles restent fermées"

Dans beaucoup de juridictions administratives, la justice n'avait pas accepté les recours des salles de sport, sauf à Toulouse, Paris et Rennes.