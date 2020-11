Coronavirus : "les soignants craquent" alerte un syndicat de l’hôpital de Valence

Des soignants sont mobilisés pour prendre en charge de plus en plus de patients covid (image d'illustration).

"Ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué au travail", avoue Mélanie, infirmière aux urgences de l'hôpital de Valence et syndiquée Sud Santé Sociaux. Comme beaucoup de ses collègues, elle fatigue de l'arrivée grandissante de malades dans son service et dénonce un manque d'organisation qui pèse sur le moral du personnel.

Des soignants en arrêt maladie

"J'étais en train d'installer la 17ème personne sur la zone covid, se souvient-elle. Le flux de brancards covid croise le flux de brancards traditionnels et on n'a pas les locaux pour les éloigner au mieux. J'ai alerté la direction et on m'a dit 'qu'on verra plus tard'. Ça fait hurler". Selon elle, la réorganisation des locaux ne permet pas de prendre correctement en charge les patients.

Elle confie cette souffrance qui s'ajoute à la fatigue accumulée depuis la première vague du coronavirus. Des soignants craignent devoir faire encore une croix sur leurs prochaines vacances. "Là, ce ne sera pas possible, on va avoir des burn-out !", prévient Yohann Pannetier, secrétaire du syndicat Sud Santé Sociaux à l’hôpital de Valence.

Si les chiffres fluctuent de jour en jour, 77 agents se trouvaient en arrêt maladie ce mercredi dont 21 pour des cas de coronavirus. "Il y a aussi des agents arrêtés parce qu'ils sont épuisés", précise Yohann Pannetier. Des agents ont alerté leur direction sur des risques sociaux.

L'arrivée de personnels de clinique privée, de médecins libéraux, infirmiers et retraités pourrait soulager les équipes même si "ça ne fera que déplacer le problème" souffle le syndicaliste.