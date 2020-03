Coronavirus : les victimes de violences familiales, encore plus exposées

L'un des gros soucis, alors que l'on vit davantage en vase clos, c'est de pouvoir donner l'alerte sans éveiller l'attention de son agresseur. Si téléphoner est impossible, privilégiez le mail, conseillent aujourd'hui les associations d'aide aux victimes : " Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails, précise Adeline Lucas, responsable du service d'aide aux victimes à l'association le relais, dans le Cher, et nous on s'adaptera. Le mail est plus discret, et surtout, on peut l'effacer pour ne pas attirer l'attention de son agresseur. On est tous sensibilisés au moindre signe d'alerte, et on reviendra vers la personne menacée."

Dans le Cher, l'association "Le Relais " gère le service d'aide aux victimes. © Radio France - Michel Benoit

Le confinement peut également favoriser, parfois, une certaine alcoolisation, propice à la violence : " L'alcool est un facteur aggravant reconnait Adeline Lucas. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, avant que les coups ne commencent, évidemment, si la tension monte. On est en lien avec le parquet, la gendarmerie, la police et on saura réagir rapidement. De même, on peut accompagner les victimes pour qu'elles aillent déposer plainte. La chaîne continue de fonctionner malgré le confinement." Pour le Cher, il est possible de joindre le service d'aide aux victimes sur l'adresse : savim@lerelais18.fr