Coronavirus : les violences conjugales ont-elles augmenté dans l'Yonne pendant le confinement ?

On estime qu'entre 122 et 149 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex conjoint l'an passé en 2019 en France ( photo d'illustration )

Au niveau national, le constat est sans appel : le numéro dédié aux violences conjugales, le 3919, a reçu 10 000 appels durant le confinement. Côté messages, le 114, jusqu'ici réservé aux personnes malentendantes mais étendu à tous les publics, a reçu trois fois plus de sms. Dans l'Yonne, si les associations ont reçu, elles aussi, plus de signalements, au niveau judiciaire, en revanche, les parquets d'Auxerre et Sens évoquent un nombre d'affaires stables sur la période.

Une augmentation des signalements auprès des associations...

Dès les premiers jours du confinement, la ligne téléphonique de l'ADAVIRS, l'Association d'Aide aux victimes a reçu beaucoup plus d'appels que d'habitude. Plusieurs femmes souhaitaient se renseigner, savoir si, malgré le confinement, elles pouvaient toujours trouver de l'aide "au cas où". En revanche, les appels sont devenus beaucoup plus inquiétants sur les dernières semaine de confinement. "On a senti qu'il y avait une gradation, très clairement on s'inquiétait car les appels étaient plus fréquents, parfois plusieurs fois dans la journée, et les situations décrites par les victimes étaient graves ! " explique Marie-Laure Bouard-Desvaux, la directrice de l'ADAVIRS. Au total l'association a identifié une soixantaine de cas avérés de violences conjugales pendant le confinement, un tiers de plus que sur une période normale.

... Mais pas d'augmentation du nombre d'affaires du côté de la justice

Pourtant il n'y a pas eu plus d'interventions que d'habitude du côté de la gendarmerie, côté police le chiffre est même à la baisse. Les policiers sont intervenus à 70 reprises pour des situations de violences conjugales dans l'Yonne durant le confinement, contre 87 fois l'an passé à la même période.

Interrogé, le Procureur de la République de Sens, Arnaud Laraize, a toutefois constaté deux périodes durant le confinement : il y a eu moins de dossier en justice sur les premières semaines, mais là aussi une accélération, une augmentation du nombre d'affaires sur les dernières semaines.

Pour le Procureur de la République d'Auxerre cette stabilité sur le plan judiciaire s'explique par deux facteurs. Il y a d'abord, en temps normal, un nombre élevé d'affaires de violences conjugales dans le département de l'Yonne. Et puis, " il peut effectivement y avoir des distorsions" reconnait Hugues de Phily, qui poursuit " en ce sens que les signalements donnent lieu ou pas, à des procédures judiciaires". En effet, toutes les victimes qui se signalent auprès des associations, ne portent pas pour autant plainte et n'enclenchent pas pour autant de procédure en justice contre leur agresseur.

Vous pouvez appeler le 3919 7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 9h à 22h, les samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 18h. © Radio France

Les effets du confinement sur les violences conjugales

L'évolution des motifs générateurs de violences

En revanche le confinement a eu des effets sur les violences conjugales. Certaines femmes ont sauté le pas , profité du confinement pour fuir leur compagnon et se réfugier dans notre département. Plusieurs ont pris contact avec l'ADAVIRS. Des hommes victimes se sont eux signalés auprès de l'association. " Il s'agissait souvent pour eux de se confier, d'échanger. On a eu plus d'appels que sur l'ensemble de l'année dernière" note Marie-Laure Bouard Desvaux.

Le confinement a aussi eu des conséquences sur les motifs et les causes de ces violences. Certains motifs, certaines causes ont demeuré comme la consommation d'alcool, de stupéfiants, ou encore l'agressivité du partenaire. En revanche " il y a d'autres motifs qui sont moins apparus comme la jalousie, le fait de contrôler les faits et gestes du partenaire" note Arnaud Laraize.

Une justice qui s'adapte

Ce dernier explique aussi que la réponse apportée par la justice s'est adaptée à ce contexte nouveau. En effet, avec le confinement la victime était obligée de cohabiter en permanence avec son agresseur. Les Parquets de Sens et d'Auxerre ont donc opté pour des réponses pénales plus immédiates, plus fermes pour mettre en sécurité la victime. " Soit en plaçant l'intéressé ( l'agresseur ) en garde à vue et en lui demandant dans le cadre d'un contrôle judiciaire de s'éloigner du domicile. Soit par des procédures rapides comme par exemple des comparutions immédiates avec placement en détention provisoire du prévenu" détaille Arnaud Laraize. A Auxerre, Hugues de Phily a également multiplié les "alternatives aux poursuites" avec des obligations de soins ou de quitter le domicile. " Là aussi des placements en détention ont eu lieu pour les cas les plus sensibles" précise ce dernier.

Le confinement n'a pas fait augmenter les violences conjugales dans l'Yonne

On ne devient pas violent parce qu'on est confiné ( Marie-Laure Bouard Desvaux)

Mais du côté des associations comme du côté de la justice, on est unanime : le confinement n'a pas fait augmenter les violences conjugales. " On ne devient pas violent parce qu'on est confiné " note Marie-Laure Bouard Desvaux. Comprenez: la violence était déjà présente par des insultes, des "colères" , des "objets cassés".

Durant le confinement le degré de violence, en revanche, a augmenté et on peut considérer que le confinement a agit comme " révélateur " de ces violences. Certaines femmes se sont signalées parce qu'il y a eu une prise de conscience. Elles ont compris que les insultes, les critiques permanentes, les crise de colère peuvent mener aux coups, que ce qu'elles vivaient en réalité depuis des années était bel et bien de la violence conjugale.