Coronavirus : "Logique" que la vaccination débute en Ehpad pour la médecin coordonnatrice Nathalie Maubourguet

Si le gouvernement devrait présenter sa stratégie vaccinale lors de la deuxième semaine de décembre, la Haute autorité de santé a déjà donné ses préconisations quant à la vaccination contre la Covid-19. Elle souhaite une vaccination en cinq phases. La HAS a préconisé que les personnes âgées vivant dans les Ehpad, environ 750 000 personnes, et les salariés de ces établissements présentant "un risque de forme grave" en raison de leur âge ou de leur santé, soit 90 000 à 100 000 personnes, soient visés par la première phase de vaccination.

"Logique", a répondu sur France Bleu Gironde Nathalie Maubourguet, présidente de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en Ehpad, et médecin coordinatrice dans trois établissements girondins. "La moyenne d'âge en Ehpad est de 87 ans, avec beaucoup de pathologies, une grande fragilité, on l'a vu lors de la première vague. Donc c'est quelque chose que l'on attend". Avec plus de 16 000 morts parmi leurs résidents, sur un total de 52 000 décès et des restrictions de visites drastiques des familles, les Ehpad ont payé un très lourd tribut à l'épidémie de Covid-19.

Dans les Ehpad, comme ailleurs, la vaccination ne sera pas obligatoire. Alors, "ça commencera par recueillir le consentement [des résidents] ce qui va nous demander du temps", décrit Nathalie Maubourguet. "Ceux que j'ai interrogés sont partants pour l'aventure. J'espère que ça sera le cas pour la deuxième injection, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés de tolérance", explique-t-elle.

"Un petit peu rapide" d'imaginer des premières vaccinations fin décembre

Les vaccins de Pfizer et Moderna, les plus avancés, demanderaient des conservaitons différentes, le premier à -80° C, le second d'être transporté à -20 °C. Ce qui va demander, pour les Ehpad, une difficile "logistique interne, puisque la conservation n'est pas simple. Il faudra s'organiser entre le moment où on récupérera ce vaccin et celui où on sera opérationnels pour l'injecter", attend la présidente des médecins coordinateurs en Ehpad.

Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait lui évoqué une campagne de vaccination qui débuterait à la fin décembre ou au début janvier, ce qui laisse Nathalie Maubourguet sceptique. "Que l'on cale, que l'on récupère les documents, que l'on réfléchisse à la logistique, ça nous semble tout à fait faisable. Mais que l'on commence la vaccination fin décembre, personnellement je trouve que c'est un petit peu rapide", selon elle. Après les Ehpad, le calendrier proposé par la HAS se décline ensuite en quatre autres phases : les personnes âgées (en priorité les 75 ans) et les personnels sanitaires, puis les plus de 50 ans, ensuite les personnes dont le métier favorise une infection et les personnes vulnérables et en précarité, et, enfin le reste de la population.