Coronavirus : masques volés, soignant agressé, quand la pénurie renforce les incivilités

Les vols et cambriolages des véhicules de personnel soignant se multiplient ces derniers jours. Devant la pénurie de masques, certains visent les lieux de stockage des centres hospitaliers. D'autres n'hésitent pas à s'en prendre directement aux véhicules ou au domicile des infirmiers, voire à voler leur matériel durant leurs visites. A Aurillace, une infirmière a même été agressée lors de sa tournée.

Véhicules et établissements de santé visés

"Ne laissez rien d'apparent" dans les véhicules, c'est le conseil donné par la gendarmerie de Haute-Saône aux soignants. Dans son message publié sur Facebook, les gendarmes de ce département évoquent plusieurs "voitures de soignants forcées, le matériel médical et les macarons ciblés". Dans ce département, plusieurs voitures appartenant à des médecins et des infirmiers ont été fracturées dans la journée de samedi dans l'arrondissement de Lure.

À La Rochelle, un cabinet de soignants a été cambriolé pour ses 30 masques dans la nuit de vendredi à samedi. "Je cache mes masques et mon gel hydroalcoolique dans mon coffre et quand je pars travailler, je ne prends que ce dont j'ai besoin, pas plus", précise Claire, une infirmière du quartier du Mireil.

Des vols ont également eu lieu dans des établissements de santé. Une enquête a été ouverte pour le vol sans effraction de plus de 12.500 masques dans un entrepôt du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, a indiqué ce jeudi le procureur de la République de la ville.

Des vols durant les consultations

À Toulouse, un homme a été placé en garde à vue vendredi pour le vol de gants et de masques chirurgicaux dans une ambulance, pendant que le personnel soignant était occupé à prendre en charge un patient.

À Aurillac, une infirmière libérale a été agressée ce vendredi pour ses masques de protection. Un homme a tenté de lui voler son stock alors qu'elle rendait visite à des patients.

La plupart des pharmacies sont en rupture de stock depuis plus d'un mois.