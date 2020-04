Coronavirus : Michèle, 55 ans, a gagné son combat contre la maladie

Alors que le décompte macabre des victimes du Covid 19 se poursuit chaque jour, nous avons choisi aujourd'hui de vous raconter une histoire qui se finit bien. Celle de Michèle, une secrétaire de direction nîmoise qui fêtera ses 56 ans dans six jours. Elle a contracté le virus il y a presque un mois.

Par chance, elle n'a pas du être hospitalisée, mais elle a cumulé tous les symptômes de la maladie : fièvre, maux de tête, toux, perte du goût et de l'odorat : "La fièvre est retombée assez vite, mais dès que je respirais un peu fort, la toux se déclenchait. Ensuite, j'ai compris que je perdais l'odorat peu à peu quand je faisais des petits tests en versant quelques gouttes de parfum sur mon poignet. Plus ça allait, moins je le sentais. Pareil pour le goût, plus les jours passaient et moins je ressentais la saveur du thé que j'ai l'habitude de boire et qui est pourtant très goûteux".

Maintenant j'ai davantage peur pour les autres que pour moi : Michèle

Pendant plus de trois semaines, Michèle s'est fait pas mal de souci. Elle n'a jamais paniqué notamment parce qu'elle était en contact permanent avec un ami médecin qui lui prodiguait des conseils à distance : "Il me disait surtout surveille ta respiration très attentivement. Si tu vois que tu es trop gênée, appelle le 15 immédiatement" raconte-t-elle. Finalement ce ne sera heureusement pas nécessaire.

Aujourd'hui Michèle est tirée d'affaire, mais elle ne cache pas qu'elle est toujours un peu inquiète : "_Moi en principe, je pense que maintenant je suis immunisée, même si les discours restent un peu flous sur ce thème. Mais je ne sais pas si je suis toujours contagieuse et en fait je crains davantage pour les autres que pour mo_i". Du coup, Michèle va continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Jamais l'expression "Mieux vaut prévenir que guérir" ne s'est aussi bien appliquée que dans son cas.