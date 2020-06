Coronavirus : nouveau foyer de contamination chez des saisonniers agricoles près de Salon-de-Provence

Un nouveau "cluster", un foyer de contamination au Covid-19, a été détecté chez des saisonniers agricoles dans les Bouches-du-Rhône, cette fois à Grans, près de Salon-de-Provence. Il y a une semaine déjà, trente travailleurs saisonniers employés par une entreprise espagnole ont été testés positifs dans le département. Il s'agit cette fois de saisonniers agricoles étrangers qui travaillent dans deux exploitations différentes, dans la zone agricole de Grans. Douze ouvriers ont été contrôlés positifs au Covid-19 : onze dans une exploitation, et un dans l'autre.

Ces douze saisonniers viennent du Maroc et d'Algérie, ils sont arrivés en France en janvier et étaient confinés ici. Ils sont maintenant tous confinés dans leurs exploitations agricoles_._"Ce sont à priori des cas peu visibles, car ces ouvriers travaillaient encore il y a trois jours" explique le maire de Grans, Yves Vidal. "On me dit qu'ils ne toussent pas et n'ont pas de fièvre. Moi ce que je demande à l'Agence Régionale de Santé, c'est de s'assurer que ces personnes sont bien confinées en étant séparées des autres ouvriers, et que lorsque des saisonniers agricoles sortent, ceux qui ne sont pas confinés, qu'ils mettent des masques."