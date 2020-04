Coronavirus : Orelsan met ses disques d'or et de platine aux enchères pour soutenir les hôpitaux

Pour soutenir les hôpitaux dans cette lutte contre le Coronavirus, le rappeur Orelsan originaire d'Alençon, qui a vécu à Caen, a lui aussi décidé de mettre l'ensemble de ses disques d'or et de platine aux enchères. Une initiative lancée par Jul, un rappeur originaire de Marseille.

J'espère que vous allez bien et vos proches aussi. J'ai trouvé très cool l'initiative de Jul de mettre ses disques d'or et de platine aux enchères pour les hôpitaux. Donc j'ai suivi et mis les miens aussi...