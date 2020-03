Coronavirus : pas de rush dans les supermarchés à Brest

Inutile de se précipiter dans les hypermarchés pour faire des stocks de nourriture face au coronavirus. Les centrales d'achat des supermarchés se veulent rassurantes, les stocks sont suffisants pour tenir plusieurs semaines d'après elles. Si des rayons sont vides, ce n'est que temporaire suite à un bond des achats. C'est essentiellement le Morbihan qui a été concerné par un phénomène de stockage ces derniers jours.

Pas de rush en magasin à Brest

Dans les hypermarchés et supérettes de Brest, les rayons sont pleins. Seuls ceux des pâtes, des gels hydroalcooliques et des bidons de Javel sont en partie vides, signe que certains ont peut-être fait des stocks. Jeannine ne comprend pas : "on n'est pas en guerre ! Le virus va peut-être arriver jusqu'à nous, mais de là à faire des réserves...". "Je ne vois pas l'intérêt, _je ne pense pas qu'on va manquer de quoi que ce soit_", ajoute Nolwenn.

"Les gens se jettent sur les produits de première nécessité et se retrouvent avec des armoires pleines pendant des mois, constate Alain.Il y aura toujours des comportements comme ça, c'est comme avec l'essence, mais je pense que ça concerne une minorité de gens". "Je trouve ça ridicule, _comme si on faisait des stocks quand il y a une épidémie de grippe !_", s'étonne Florence, le caddie loin d'être rempli. "Je pense que les personnes âgées sont plus frileuses par rapport à ça car elles sont plus exposées, relativise Maëlle, infirmière libérale. Mais nous, on peut continuer notre petite vie tranquille !".