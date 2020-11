Coronavirus : plus de 150 résidents positifs dans les Ehpads du Nord Franche-Comté

Les Ehpads du Nord Franche Comté sont sous étroite surveillance. Plusieurs foyers de contamination se sont déclarés ces quinze derniers jours dans au moins 8 Ehpads du Territoire de Belfort et du pays de Montbéliard. Ce jeudi, à la mi-journée, ce sont au total plus de 150 résidents qui avaient été détectés positifs, et plus de 80 membres du personnel, selon des données partielles recueillies par France Bleu Belfort Montbéliard.

Giromagny, Désandans, L'Isle-sur-le-Doubs...

A l'Ehpad Saint-Joseph de Giromagny, plus d'une quarantaine de cas, dont trente parmi les résidents, avaient été comptabilisés en début de semaine. Une vaste campagne de dépistage a été organisée mardi dernier et d'autres résultats étaient attendus d'ici ce jeudi soir. Autre établissement sous surveillance : l'Ehpad Béthanie de Désandans, dans le Doubs, où, là aussi, une quarantaine de cas étaient à déplorer, dont plus de la moitié parmi des membres du personnel.

Les Ehpads du Docteur Pierre Gérard à l'Isle-sur-le-Doubs, et Pierre Hauger à Montbéliard comptent aussi plusieurs cas : selon nos informations, près de 25 résidents y ont été testés positifs dans chacun des deux établissements. D'autres cas, en nombre moins important, ont été signalés à l'Ehpad La Résidence du Parc à Audincourt, au sein de la résidence Bonnef à Belfort, et à l'Ehpad Le Chênois de Bavilliers. Des soignants ont aussi été détectés positifs dans un Ehpad de Rougemont-le-Château.

Les visites ont été suspendues

Sur l'ensemble de ces établissements, des campagnes de dépistage avec tests PCR ont été organisées, et les chiffres sont donc susceptibles d'évoluer dans les jours qui viennent, en fonction des résultats. A l'Ehpad Saint-Joseph de Giromagny par exemple, les visites ont été suspendues, mais les résidents peuvent toujours passer des appels téléphoniques ou visio avec leurs proches.

Comment expliquer cette recrudescence de foyers de contamination ?

"Les contaminations se font-elles entre soignants au travail, ou dans le cercle familial et privé ? Tout cela reste difficile à identifier", avance un expert. "A chaque fois qu'un cas est détecté dans un Ehpad, une campagne de tests massive est organisée, aussi bien auprès des résidents que des soignants, dont certains sont parfois asymptomatiques", rappelle-t-il.

Contactée, l'Agence régionale de santé n'a pas souhaité commenter ces chiffres. L'ARS rappelle que "toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises" dans l'ensemble de ces établissements médicaux-sociaux, où "les gestes barrières sont imposés" et "respectés par les personnels".

à lire aussi Coronavirus : un Français sur deux ne souhaite pas se faire vacciner, selon un sondage