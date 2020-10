Vendredi 2 octobre 2020, un dépistage massif a été fait sur les résidents et professionnels de l'Ehpad Jean-Péridier, à Montpellier (Hérault). Les résultats arrivés le lundi révèlent 60 cas positifs au coronavirus. "La situation est tendue," nous dit le directeur.

Coronavirus : plus de 50 cas positifs dans un Ehpad à Montpellier

Lundi 5 octobre 2020, les résultats d'un dépistage massif sont arrivés à l'Ehpad Jean Peridier, à Montpellier dans l'Hérault. Verdict, il y a 60 cas positifs : 46 résidents et 14 professionnels, selon les derniers résultats. Un résident est décédé du coronavirus la nuit de jeudi à vendredi, un autre est hospitalisé, les autres restent au sein de l'établissement dans un état stable.

Une batterie de mesures prises depuis l'apparition du cluster

Il y a d'abord eu quelques cas chez les professionnels, puis chez les résidents. La plateforme Covid a donc organisé un dépistage massif, le vendredi. Les 121 résidents de l'établissement et les 85 membres du personnel ont été testés. Ce serait un membre du personnel positif qui aurait introduit le virus dans l'établissement.

Une batterie de mesures ont été prises dès l'apparition des premiers cas. Il y a une équipe "Covid" mise en place pour prendre en charge les patients touchés. Beaucoup de restrictions sont appliquées au quotidien : la suspension des visites depuis le vendredi 25 septembre 2020, l'isolement des cas positifs, les résidents mangent seuls dans leur chambre pour éviter la promiscuité sur un plateau, il n'y a plus d'activités collectives et plus d'intervenant extérieur, comme la coiffeuse. Depuis l'apparition du cluster, l'isolement s'est généralisé.

"On est tous mobilisés, on fait notre maximum" - Eric Ponce, le directeur de l'Ehpad

Eric Ponce, le directeur veut rassurer les familles en cette période tendue, "on a une équipe qui se bat, qui est mobilisé, dit-il. On constate que nos professionnels sont épuisés, on veut trouver une solution pour les aider à se reposer" :

L'Ehpad demande des moyens supplémentaires à l'ARS (Agence Régional de Santé) d'Occitanie : du personnel en soutien, des équipements, et du matériel comme des masques FFP2, des blouses, des tabliers.