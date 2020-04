Coronavirus : plus de 60 détenus libérés en Poitou-Charentes, les sorties "vont continuer"

68 détenus en moins dans les prisons du Poitou-Charentes depuis le 16 mars, date du début du confinement : c'est le bilan de la première vague de sorties autorisées par le ministère de la Justice face à l'épidémie de coronavirus.

Dans le détail, 41 détenus sont sortis de la prison de Poitiers-Vivonne, 10 de celle de Rochefort, 14 à Bédenac et 3 à Angoulème. Les effectifs à Niort restent stables quand ceux de Saint-Martin-de-Ré et de Saintes augmentent légèrement. L'objectif de ces sorties est clair : diminuer la population carcérale afin d'organiser au mieux la réponse face à une possible épidémie.

Pour rappel, ces sorties de prison ne sont pas applicables aux prévenus (personnes incarcérées en attente de leur jugement) mais aux détenus qui ont une courte peine, et qui n'ont plus que deux mois à faire. En sont aussi exclus les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme, de violences conjugales ou visés par des procédures criminelles.

Alain Pompigne, directeur interrégional des services pénitentiaires, le souligne : "les sorties vont continuer. Certains détenus vont être concernés par les critères [être à deux mois de la fin de sa peine] et il faut encore faire baisser les effectifs de prisonniers pour faire face éventuellement à une épidémie."