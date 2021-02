En Occitanie, 239 272 premières doses ont été injectées depuis le début de la vaccination contre le coronavirus (4% de la population et 24% des +75 ans) , et précisément 76 643 secondes doses injectées.

Coronavirus : Plus de 76 000 personnes ont déjà reçu deux doses de vaccin en Occitanie

L'Agence régionale de Santé Occitanie publie comme chaque mardi soir un nouveau point de situation coronavirus dans la région. Ce bulletin récapitulatif n°144 recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1711 hospitalisations en cours ce mardi soir (-101) dont 277 en réanimation et soins critiques (-3), et à ce jour 3030 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+95 en 4 jours).

1298 nouveaux cas positifs en moyenne par jour dans la région

Ce bulletin précise également les derniers indicateurs de la campagne de vaccination qui se poursuit en Occitanie. La première dose du vaccin a déjà été administrée à 24% des plus de 75 ans et 4% de la population régionale. Au total à ce jour, 315 915 doses de vaccins ont déjà été administrées et 76 643 personnes sont désormais protégées par les 2 doses successives de vaccins. Ces doses de vaccins continuent à être mobilisées dès leur réception par chacun des dispositifs de vaccination. L’augmentation progressive des livraisons permet l’ouverture progressive de nouveaux créneaux de rendez-vous pour cette fin février puis pour le mois de mars, précise l'ARS.

Dans le Gard, 219 hospitalisations sont en cours, dont 40 en réanimation. Dix-huit en Lozère (deux en réanimation).