Coronavirus : plus de parloirs à la maison d'arrêt de Pau

Le stade 3 contre le coronavirus a des conséquences sur le fonctionnement des prisons. Les parloirs sont suspendus depuis ce mercredi, après avoir été limités à une personne par visite et par semaine ces derniers jours. Evidemment l'entrée du virus dans une prison serait problématique, mais les détenus vivent évidemment difficilement cette situation surtout si elle dure ce qui semble être le cas. À la maison d’arrêt de Pau, on s'adapte pour limiter les tensions.

Un quotidien plus dur

La suppression des parloirs et aussi des visites des intervenants extérieurs pose un vrai problème et risque de peser sur le moral des détenus. Les promenades également sont aménagées pour limiter les échanges. Autre problème : sans visite des familles, pas de linge. Il faut donc organiser les lessives à l'intérieur. La "cantine" aussi est impactée. Ce système de magasin interne, qui permet aux détenus d'acheter des denrées qui améliorent leur ordinaire, est limité dans son approvisionnement en produits de la vie quotidienne.

Bienveillance en retour

Pour accompagner ces mesures, on va tenter d'organiser des coups de téléphone aux familles depuis la prison. La procureure de Pau, Cécile Gensac explique que les décisions d'aménagements des peines seront plus bienveillantes que d'habitude, avec des permissions de sorties ou des sorties anticipées. Et puis surtout, on va éviter les entrées ; en limitant les exécutions de peines : les condamnés seront convoqués plus tard pour effectuer leur peines. Enfin, l'activité judiciaire est elle aussi au ralenti : très peu de procès, donc très peu de nouveaux détenus.