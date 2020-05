Coronavirus : plusieurs associations demandent une "année blanche" pour les droits des chômeurs

Plusieurs associations de chômeurs et précaires, et des syndicats, demandent au gouvernement "une année blanche" pour les droits des chômeurs afin d'éviter "une catastrophe sanitaire et sociale" liée au coronavirus. Elles mettent en avant un retour à l'emploi pas systématique.