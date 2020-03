Coronavirus: plusieurs cas déclarés dans deux prisons à Nantes

Au moins sept cas suspects de coronavirus sont à déplorer dans deux prisons à Nantes. La CGT pénitentiaire réclame plus de moyens pour protéger les surveillants comme les détenus du virus.

Au moins sept cas suspects de coronavirus ont été recensés dans deux prisons à Nantes, celle de Carquefou et celle du boulevard Einstein selon la CGT pénitentiaire. Ces détenus présentent les symptômes de la maladie mais n'ont pas pu bénéficier de test. Ils ont été isolés du reste de la population carcérale.

Un manque de moyen de protection

La CGT pénitentiaire demande plus de masques et de gel hydroalcoolique et alerte les autorités sur le problème de la surpopulation carcérale qui rend difficile le confinement. "Le fait de se retrouver à 3 détenus dans une cellule de 9 mètres carrés pose évidemment des problèmes. Ça devient un véritable casse-tête", explique Samuel Gauthier, secrétaire général adjoint de la CGT pénitentiaire.

Un risque de mutinerie

L'interdiction des visites aux parloirs et la réduction du temps de promenade tend également l'atmosphère dans les prisons faisant craindre des mutineries, comme cela s'est déjà produit à la prison d'Uzerche près de Bordeaux ou encore à Béziers.