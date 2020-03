Coronavirus : au moins trois interpellations ce jeudi dans le Pas-de-Calais

Depuis la mise en place du confinement, la police et la gendarmerie veillent au respect des consignes. Ce jeudi, au moins trois personnes ont été placées en garde à vue après des contrôles. Les autorités veulent faire preuve de fermeté.

Les policiers et gendarmes contrôlent les allées et venues, comme ici à Lille.

"On ne laissera rien passer", voilà les mots très clairs d'une magistrate du Pas-de-Calais. En cause : les interpellations de personnes qui ne respectent pas les règles du confinement. Ces derniers jours, elles se multiplient en effet : ce jeudi, au moins trois personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le département.

Parmi elles, Stéphane. Âgé d'une trentaine d'années, ce Lensois a été interpellé jeudi en début d'après-midi, dans la rue, avec des amis. Incapable de justifier sa présence et visiblement violent avec les forces de l'ordre, il a été placé en garde à vue. Il sera convoqué en septembre devant le tribunal de Béthune. Même sort pour un autre jeune, interpellé à Bruay-la-Buissière.

Dans tous les cas, les autorités se veulent très ferme : chaque personne interpellée est signalée à l'ensemble des patrouilles chargées des contrôles dans les rues. Si elle est revue dans les rues, elle sera immédiatement déferrée devant le parquet en vue d'une comparution immédiate.